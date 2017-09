Türkiye’de daha önce Selda Bağcan’la sahne alan İsrailli sörf rock grubu Boom Pam, Melike Şahin’le “Beni Yalnız Koma” isimli bir düet yayınladı. Yine eğlenceli yine farklı. Gruptan Yuval Zolotov’la bu yeni birlikteliği ve projeleri konuştuk. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

Türkiye’deki konser tecrübeleriniz nasıldı?

Büyük bir zevk. Bazı yönlerden kültürümüz çok benziyor ve her zaman evimiz gibi hissediyoruz. İnsanlar samimi ve enerjileri her zaman üst seviyede, müziğimizle uygun. Her zaman zengin kültürünüzde yeni bir şey buluyoruz, müzikler için de öyle.

Grup günlerini nasıl geçiriyor?

Sürekli hareket halindeyiz. Dünyanın çeşitli yerlerindeki canlı performanslarımızla meşgul durumdayız. En çok, insanlara müzik yapmaktan keyif alıyoruz. Gelecek aylarda albüm için yeni parçalar kaydetmeyi planlıyoruz. Selda Bağcan’la yeni parçalar yayınlamayı da planlıyoruz.

Melike Şahin’le çalışma fikri nasıl oluştu?

Baba Zula’nın eski arkadaşlarıyız. Melike’yle tanışmamız da oradan geliyor. Hemen Melike’nin sesine âşık olduk. Onunla işbirliği yapabilmek için doğru fırsatı aradık. Birkaç ay önce ona İsrail’de kaydettiğimiz İbranice sözleri olan bir şarkımızı attık ve beraber Türkçe versiyonu yapabileceğimizi önerdik.

Türkçe şarkılardaki sözlerin anlamlarını biliyor musunuz?

Melike’yle olan şarkı İbranice’den çevrildi. Hâlâ Türkçe öğrenmek için uğraşıyoruz. Tüm sözleri anlamıyoruz ancak şarkıların anlamını biliyoruz.

Selda Bağcan’la çalışmak nasıldı?

Büyük bir onur. Birlikte çok eğleniyoruz. Birkaç yıl onunla işbirliği yapmak için hayal kurduk. Birkaç yıl önce onu konuk sanatçı olarak Tel Aviv’deki büyük konserimize davet etmeye karar verdik. Provalar yapmak için İstanbul’a uçtuk. İlk konserimiz çok eğlenceliydi hepimiz için. Bunun sonucunda daha çok beraber olma kararı aldık. Müziğine ve kişiliğine büyük saygımız var.