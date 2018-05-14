Selen Uçer, Ezgi karakteriyle Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı, sezona damgasını vuran Çukur’da yer alacak olmasıyla gündeme geldi. Bu akşam yayınlanacak Çukur'un 29’uncu bölümde başarılı oyuncu Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak.

Yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren fenomene dönüşen Çukur’da asıl mücadele şimdi başlarken, yeni yüzler de hikayeye dahil oluyor. Dizinin pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunundaki etkileyici performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu Selen Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. ooyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.

SELEN UÇER KİMDİR?

Leyla Selen Uçer 5 Mayıs 1983'te dünyaya geldi. Ara filmi ile DOT yapımı Böcek oyunuyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Kimya mühendisi bir anne babanın kızı olarak dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kimya bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda yer aldı. Ayrıca yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne devam etti. Bir yıl Akademi İstanbul'da burslu olarak eğitim gördü. Chicago'daki Roosevelt Üniversitesi'nde yine burslu olarak yüksek lisans yaptı. Yazdığı Amerikan Rüyası adlı oyun, Off-Broadway'de Ensemble Theater tarafından sahnelendi.

Türkiye'ye döndü ve 2004'te senaryosunu Ümit Ünal'ın yazdığı Anlat İstanbul filminde, Selim Demirdelen'in çektiği "Külkedisi" bölümünde oynadı. In-yer-face akımı oyunlarını sahneyen DOT'un Böcek adlı yapımında rol aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Haldun Dormen'in sahneye koyduğu Kantocu oyunundaki performansıyla "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu" dalında Afife Jale Ödülleri'ne aday gösterildi. Ümit Ünal'ın yönettiği, dört kişi arasında geçen 2007 yapımı Ara filminde yarı Fransız yarı Türk olan Gül karakterini canlandırdı. Bu rolüyle 15. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Ayça Damgacı'yla paylaştı. 2008'de O... Çocukları filminde bir fahişeyi oynadı. 2009 yılında Binbir Gece dizisinde Emel karakterini canlandırdı. Hanımın Çiftliği dizisinde Asuman karakterini oynadı.

SELEN UÇER'İN SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

15. Afife Tiyatro Ödülleri "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu" Cam (oyun) - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2011

21. Ankara Uluslararası Film Festivali 'En İyi yardımcı kadın Oyuncu' ödülü- (BÜYÜK OYUN) - Atıl İnanç 2010

15. Adana Altın Koza Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu ödülü" Ara - Ümit Ünal - 2008

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Tiyatro Oyuncusu (Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal) (Kurusıkı, BKM)

SELEN UÇER'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Kurusıkı Levent Kazak 2014

Kuçu Kuçu : Fabrice Roger-Lacan - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2012

Yeni Kiracı : Eugène Ionesco - Bi Tiyatro - 2012

Cam (oyun) - Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2010

Böcek : Tracy Letts - DOT - 2005

Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları - 2005

SELEN UÇER'İN FİLMOGRAFİSİ

Beni Böyle Sev - Eda

İffet (dizi) : Faruk Teber - Gülin

Hanımın Çiftliği : Faruk Teber - Asuman

Deli Saraylı : Tarkan Karlıdağ - Hizmetçi Kiraz

Büyük Oyun : Atıl İnanç - Amira

Kıskanmak : Zeki Demirkubuz

11'e 10 Kala : Pelin Esmer - Mahinur

Bornova Bornova : İnan Temelkuran - Senem

Kahve Bahane : Deniz

Ses : Ümit Ünal

Binbir Gece "3.Sezon" : Kudret Sabancı - Emel

O... Çocukları : Murat Saraçoğlu - Selvi

Düğün Şarkıcısı : Burcu

Zincirbozan : Atıl İnanç - Aynur

Dicle (dizi) :

Ara : Ümit Ünal - Gül

Fedai : Gülşen

Karınca Yuvası : Zerrin

Anlat İstanbul : Selim Demirdelen - Rahşan

Bir İstanbul Masalı : Ömür Atay

2012: Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER