Selen Uçer, Ezgi karakteriyle Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı, sezona damgasını vuran Çukur’da yer alacak olmasıyla gündeme geldi. Bu akşam yayınlanacak Çukur'un 29’uncu bölümde başarılı oyuncu Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak.
Yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren fenomene dönüşen Çukur’da asıl mücadele şimdi başlarken, yeni yüzler de hikayeye dahil oluyor. Dizinin pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunundaki etkileyici performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu Selen Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. ooyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.
SELEN UÇER KİMDİR?
Leyla Selen Uçer 5 Mayıs 1983'te dünyaya geldi. Ara filmi ile DOT yapımı Böcek oyunuyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Kimya mühendisi bir anne babanın kızı olarak dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi'nin kimya bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda yer aldı. Ayrıca yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne devam etti. Bir yıl Akademi İstanbul'da burslu olarak eğitim gördü. Chicago'daki Roosevelt Üniversitesi'nde yine burslu olarak yüksek lisans yaptı. Yazdığı Amerikan Rüyası adlı oyun, Off-Broadway'de Ensemble Theater tarafından sahnelendi.
Türkiye'ye döndü ve 2004'te senaryosunu Ümit Ünal'ın yazdığı Anlat İstanbul filminde, Selim Demirdelen'in çektiği "Külkedisi" bölümünde oynadı. In-yer-face akımı oyunlarını sahneyen DOT'un Böcek adlı yapımında rol aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Haldun Dormen'in sahneye koyduğu Kantocu oyunundaki performansıyla "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Kadın Oyuncusu" dalında Afife Jale Ödülleri'ne aday gösterildi. Ümit Ünal'ın yönettiği, dört kişi arasında geçen 2007 yapımı Ara filminde yarı Fransız yarı Türk olan Gül karakterini canlandırdı. Bu rolüyle 15. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Ayça Damgacı'yla paylaştı. 2008'de O... Çocukları filminde bir fahişeyi oynadı. 2009 yılında Binbir Gece dizisinde Emel karakterini canlandırdı. Hanımın Çiftliği dizisinde Asuman karakterini oynadı.
SELEN UÇER'İN SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER
15. Afife Tiyatro Ödülleri "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu" Cam (oyun) - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2011
21. Ankara Uluslararası Film Festivali 'En İyi yardımcı kadın Oyuncu' ödülü- (BÜYÜK OYUN) - Atıl İnanç 2010
15. Adana Altın Koza Film Festivali "En İyi Kadın Oyuncu ödülü" Ara - Ümit Ünal - 2008
20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Tiyatro Oyuncusu (Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal) (Kurusıkı, BKM)
SELEN UÇER'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR
Kurusıkı Levent Kazak 2014
Kuçu Kuçu : Fabrice Roger-Lacan - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2012
Yeni Kiracı : Eugène Ionesco - Bi Tiyatro - 2012
Cam (oyun) - Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2010
Böcek : Tracy Letts - DOT - 2005
Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları - 2005
SELEN UÇER'İN FİLMOGRAFİSİ
Beni Böyle Sev - Eda
İffet (dizi) : Faruk Teber - Gülin
Hanımın Çiftliği : Faruk Teber - Asuman
Deli Saraylı : Tarkan Karlıdağ - Hizmetçi Kiraz
Büyük Oyun : Atıl İnanç - Amira
Kıskanmak : Zeki Demirkubuz
11'e 10 Kala : Pelin Esmer - Mahinur
Bornova Bornova : İnan Temelkuran - Senem
Kahve Bahane : Deniz
Ses : Ümit Ünal
Binbir Gece "3.Sezon" : Kudret Sabancı - Emel
O... Çocukları : Murat Saraçoğlu - Selvi
Düğün Şarkıcısı : Burcu
Zincirbozan : Atıl İnanç - Aynur
Dicle (dizi) :
Ara : Ümit Ünal - Gül
Fedai : Gülşen
Karınca Yuvası : Zerrin
Anlat İstanbul : Selim Demirdelen - Rahşan
Bir İstanbul Masalı : Ömür Atay
2012: Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)
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