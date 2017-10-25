Selena Gomez ayakkabılarıyla ödül törenine damga vurdu

Genç kuşağın en gözde yıldızlarından şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez Eylül ayında Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve en yakın arkadaşının kendisine böbreğini verdiğini açıklamıştı. Bir süre ortalarda görünmeyen ve tedavi süreci devam eden Gomez, davetlere geri döndü ve bir ödül törenine katıldı.

Ödül töreninde siyah mini bir elbise giyen şarkıcı, kırmızı halıda poz verdi. Sağlık durumunun nasıl olduğu sorularını ise “Gayet iyiyim” diye yanıtladı. Selena Gomez gecede Simon Porte Jacquemus imzalı bir elbise giydi.

Elbisesini ise tek topuğu bir portakalı andıran ayakkabıları ile tamamladı. Gomez’in geometrik biçimli ayakkabıları sosyal medyada da bir hayli konuşuldu.