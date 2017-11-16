Selim Kosif'ten Onur Kıvrak'a cevap

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak’ın yaptığı açıklamalara Fenerbahçe cephesinden yanıt geldi. Onur, “Yabancı oyuncu konusunda kesinlikle bir sınır olmalı. Eğer sınır olursa benim yerli kardeşim daha fazla forma fırsatı bulacak. Sınır olmadığı zaman kendi şehrinde Türkçe konuşamıyorsun, İngilizce ‘Günaydın’ diyorsun” diye konuşmuştu. Onur’un bu açıklamalarını Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif ilginç bir şekilde cevapladı. Milli eldiveni Twitter hesabından eleştiren Kosif, “Türkçe konuşmak istiyor ama transfer ücretini TL olarak almak istemiyor, Avro alıyor” ifadesini kullandı.

selim kosif

onur kıvrak