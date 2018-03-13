Selin Karacehennem kimdir? sorusu gündeme geldi. "Evlilik Sanatı" programının yorumcusu Selin Karacehennem SHOW TV'de yayınlanan Seda Sayan'la programının bugünkü konuğu olacak. Evlilik ve İlişki Uzmanı olan Selin Karacehennem ilk eğitimini çocuk psikoloji üstüne aldı. Selin Karacehennem kimdir, kaç yaşındadır? sorusun cevapları haberimizde.

SELİN KARACEHENNEM KİMDİR?

Selin Karacehennem, 1948 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Tam adı Selin Özkök Karacehennem’dir. Babası askeri doktor ve annesi öğretmendir. Bir kardeşi vardır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çocuk Psikolojisi Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde asistan olarak ‘Eğitimi Zor Çocuklar’ üzerine master yaptı. Daha sonra gittiği Amerika‘da ise, ”Evlilik İlişkisi ve Yaşam Koçluğu” üzerine eğitim gördü.

Selin Karacehennem, 25 seneye yakın Amerika ve İsviçre’de yaşadı. İnsan İlişkileri, normal çocuklarda davranış bozuklukları, çocuklarda ve gençlerde uyum problemleri, gençlik sorunları, anaokullarında çocukların sağlıklı gelişiminde anne ve babaları yönlendirme, evlilik sorunları danışmanlığı gibi konularda yoğunlaştı.

Araştırmalar, çalışmalar, danışmanlıklar yaparak eğitimini daha ileri götürdü. 1997 yılında tüm Amerikanın en başarılı 200 kadını arasına seçildi. 2000 yılından sonra Türkiye‘ye geldi.

Selin Karacehennem, 1968 yılında Tunç Karacehennem ile evlendi. Kaya Karacehennem ve Ayşe Karacehennem adlarında iki çocuğu vardır.

SELİN KARACEHENNEM KİTAPLARI

2009 – Evlilik Sanatı 1

2009 – Evlilik Sanatı 2

2011 – Adab-ı Aşk

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER