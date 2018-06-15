Selin Sayek Böke: OHAL’i kaldıracağız

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) tarafından Kemalpaşa Ramada Otel’de düzenlenen toplantıda iş insanları ile bir araya gelen CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Doç. Dr. Selin Sayek Böke, ekonomiyi değerlendirerek, partinin ekonomi reçetesini açıkladı. İş dünyasının beklediği yapısal reformların 16 yıldır yapılmadığını, Hükümetin seçim sonrasında yapılacağı vaadini verdiğini açıklayan Böke, “Bunun için neden sandığı bekliyorsunuz” dedi.

HT Egeli'de yer alan habere göre Böke, “OHAL’i kaldıracağız. Kurallı işleyen bir piyasa ekonomisi yanında güçlü bir sosyal devlet bu ülkeye paranın akmasına sebep olacaktır. Yumuşak iniş yapmak yeniden kuralları olan düzeni kurmaktan geçiyor. Bunun için Merkez Bankası bağımsız bırakılmalı. Savunma harcamaları son 1 yılda yüzde 41 artmış. Bu 30 milyar lira ediyor” dedi.

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