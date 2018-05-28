Survivor 2018 yarışması hırslı yarışmacıları arasında devam ediyor. Başarısı ve hırslı mücadelesi ile kendinden söz ettiren Sema Aydemir'in hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında? Survivor Sema nereli? İşte Survivor Sema'nın hayat hikayesi...

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu. 32 yaşındadır. Survivor 2018 yarışmacısı Sema Aydemir, 400 mt engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında da boy gösterdi. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir. Sema Aydemir, 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir...

2004 yılındaki Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanan Sema Aydemir, 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor yarışmasının ünlüler kadrosunda yarışmıştır.

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