Hakkari Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından sabaha karşı askeri noktaya havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Uzman Çavuş Semih Şahin şehit oldu. PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlatıldı. Habertürk Haber Merkezi'nden Aykut Aktaş'ın haberine göre; Şehit Şahin'in acı haberi ise Kırşehir'de yaşayan ailesine verildi. Bekar olan Şahin'in Kırşehir'in Akpınar İlçesi Büyükabdiuşağı köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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