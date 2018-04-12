Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırının karşısında bulunan Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in cenazesi (23), Kırşehir'in Akpınar ilçesinde toprağa verildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Aykut Aktaş'ın haberine göre; Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından şehidin cenazesi Akpınar ilçesine bağlı Büyükabdiuşağı köyüne götürüldü. Köydeki cenaze töreninde şehidin babası Hacı, annesi Menevşe ve kardeşi Haydar Şahin ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Şehit Şahin'in naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında götürdüğü köy mezarlığında defnedildi. Şehit Semih Şahin'in geçen yıl göreve başladığı, ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

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