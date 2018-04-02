Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölümden sahnelerin yer aldığı 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Nefes'in tuzak sonucu Vedat'ın verdiği ilaçlar yüzünden akli dengesidne sorunlar yaşadığı görülüyor. Vedat'ın amacı Nefes'ten oğlunu almak. Yaşananlara daha fazla dayanamayan Tahir ise Vedat'ı kaçırıp bağlıyor ve kafasına silah dayıyor. Fragmanın son sahnesinde ise Tahir'in ellerinin kelepçelendiği görülüyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tahir, Vedat'ı öldürdü mü?

SEN ANLAT KARADENİZ 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır.

Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.

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