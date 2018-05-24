Ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm ile ekrana geldi. Bu hafta Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ile Tahir izleyiciyi duygulandırdı. Cemil, Tahir'i göğsünden vurması ve Tahir'in hayatta kalma mücadelesi nefesleri kesti. Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplandı ve orada kaldı. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşinde... Tahir ölecek mi? Yoksa Nefes'e söz verdiği gibi hayata tutunacak mı? Sen Anlat Karadeniz 18. heyecanlı son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Son bölümde yaşanan olaylardan sonra izleyiciler 19. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi hakkında tüm detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde Tahir'in vurulduğunu öğrenen Nefes ve ailesi büyük üzüntü yaşamıştı. Sen Anlat Karadeniz dizisinin merak edilen 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanıp kaldı. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindeydi. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdı. Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir. Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?

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