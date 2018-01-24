Sen Anlat Karadeniz 1. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Tahir, Nefes, Vedat, Mustafa ve Eyşan'ın hikayesini anlatan Sen Anlat Karadeniz'in ilk bölümünün ardından seyirciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ederken, diğer yandan da 'en Anlat Karadeniz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorgularını hızlandırdı. Peki, en Anlat Karadeniz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 1. bölüm özeti ve 2. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

SEN ANLAT KARADENİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 24 Ocak'ta ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın paylaştığı Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü merakla beklenmeye başladı. Fakat Sen Anlat Karadeniz 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

On altı yaşındayken kapatıldığı evde, sekiz senedir Vedat Sayar'ın karısı olmaya mecbur bırakılan Nefes'in hayatındaki tek güzel şey yedi yaşındaki oğlu Yiğit'tir. Bu sekiz yıl boyunca gece gündüz gördüğü şiddete boyun eğmeyen Nefes, her fırsatta oğlunu da alarak kaçmaya çalışır. Ama her defasında yakalanır, kapılar tekrar üstüne kilitlenir ve yine şiddete maruz kalır. Her kurtulma girişimi başarısızlıkla sonuçlanır, ta ki Tahir Kaleli ile karşılaşana kadar.



Tahir Kaleli, nam-ı diğer Deli Tahir, Karadenizli muhafazakâr bir ailenin oğludur. Ailenin sahip olduğu kum şirketinde masa başında oturacağına, kum gemilerinde kaptanlık yapmayı, koca koca direklerin tepelerinde makara yağlamayı tercih eden asi, mert, gözü pek, korkusuz bir Karadeniz delikanlısıdır. Tek derdi onu köyün en uslu kızıyla evlendirmek isteyen annesi Saniye'dir. Ancak Sayar Beton'la anlaşma imzalamak için geldikleri İstanbul'da, Tahir'in hayatı sonsuza kadar değişecektir. Vedat Sayar, Kaleli ailesini akşam yemeğine çağırınca Tahir'le Nefes tanışırlar.



Tahir Nefes'e ilk gördüğü anda vurulur ve kısacık bir andan sonra evli barklı kadına bakmanın ağırlığını hissedip bakışlarını da ilgisini de Nefes'den çeker, ta ki o narin bileklerde şiddet izlerini görene kadar. Vedat, hasta kafasıyla karısına bileğindeki morlukları soran Tahir'i yanlış anlar; bileklerini gösterdiği için Nefes'i suçlar ve ceza olarak parmaklarını kırar. Bu artık son noktadır. Nefes kocasının misafirlerle ilgilenmesini fırsat bilerek oğlunu alır ve kaçar.



Bu kaçış hem Tahir'i hem Nefes'i hem de Kaleli ailesini çok büyük bir çıkmazın içine sokacaktır. Nefes kaçar ama nereye? Tahir pikabının arkasında anne ve oğlunu bulunca ne yapacak? Vedat, karısını Tahir'in kaçırdığını anlarsa neler olacak? Kaleli ailesi, evli barklı bir kadın için Tahir'in hayatını riske atacak mı?



Tahir senelerce şiddet gören bir kadını ve oğlunu kocasına teslim etmemek için neleri göze alacak, ne kadar ileri gidecek?

Sen Anlat Karadeniz

Sen Anlat Karadeniz 2. bölüm fragmanı

Sen Anlat Karadeniz 1. bölüm özeti

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER