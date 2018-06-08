Çekimleri Trabzon'da yapılan Sen Anlat Karadeniz'in 20. bölümü yayınlandı. Çarşamba günü ekrana gelen bölümde Tahir'in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kalınca dizi de heyecan dozu artmıştı. Tahir ve Nefes Karadeniz'den gittiler mi? Sen Anlat Karadeniz 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

SEN ANLAT KARADENİZ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 6 Haziran Çarşamba günü 20. bölüm ile ekrana gelmişti. Seyirciyi hüzünlendiren sahnelere yer verilen bölümde nefes kesen bir sahne ile bitti. İzleyiciler şimdi Sen Anlat Karadeniz 21. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? sorusu araştırılıyor. Geçen hafta yeni fragman yayınlanma tarihine bakılırsa önümüzdeki hafta 21. yeni bölüm fragmanı ekranlarda görebileceğiz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geri dönüşü olmayan yola girilmişti bir kere. Tahir, canını hiçe sayıp itirafı Mithat'a verdi. Vedat'ın da Nefes'i ihbar etmesi an meselesiydi. Tahir'in, Nefes ve çocuklarla olabilmesinin tek yolu kaldı. Karadeniz'den gitmek…

Tahir'in deli hamlesi, Kaleli Konağı'na kor gibi düştü. Tahir'in, kendisine haber vermeden, hayatını sonsuza kadar değiştirecek kararlar almasına sinirlenen Nefes bir yanda, ailesi dağılmasın diye her fedakarlığı yapan Mustafa diğer yanda Tahir'e karşı çıktılar. Onu destekleyen tek kişi, Nazar konusunda hala canı acıyan Murat'tan başkası değildi. Velayet zaferinin keyfini süren Vedat, Kalelilere ikinci darbeyi indirmek için Nazar'la evlilik hazırlığındaydı. Bilmediği şeyse mutluluk dakikalarının sayılı olduğudur, herkes için son başlamıştır artık. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Vedat'ın öfkesi kimleri yakacaktır? Tahir ve Nefes, Karadeniz'den sonsuza kadar kopacaklar mıdır? Her şey yeni bölümde belli olacak...

SEN ANLAT KARADENİZ KADROSU

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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