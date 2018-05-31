Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz'in bu akşamki bölümünde Vedat, Yiğit'i annesini hapse attırma tehditiyle kandırdı. Annesinin hapse girmesini istemeyen Yiğit mahkemede, babasıyla yaşamak istediğini söyledi. Böylece Yiğit'in velayeti Vedat'a verildi. Yiğit ile Nefes'in veda sahnesinde duygusal anlar yaşandı. Bu gelişmelerin üstüne Tahir, Vedat ile ilgili elindeki en büyük kozla polise gitti. Tahir, Vedat'ın itiraf videosunu polise teslim etti. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm özeti ve yenib ölüm fragmanına dair detaylar.

SEN ANLAT KARADENİZ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz bu akşam ekranlara gelen bölmüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından merak ediliyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı. Dizi ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkesin hayatını değiştirecek büyük restleşme!

Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?

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