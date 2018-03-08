Sen Anlat Karadeniz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz’in bu akşam yayınlanan son bölümünde Yiğit’in bulunmasıyla yüreklere su serpildi. Tahir ile Nefes arasında da buzlar eridi. Tahir Nefes’e “gitme, kal” dedi. Ama Tahir’in Mercan’a verdiği söz hiç umulmadık durumlara yol açacak. Mercan, Tahir ile Nefes’in yakınlaşması üzerine intihar etti. Bu durum herkesi derinden sarsarken, Nefes bu olayın suçlusu olarak ilan edildi. Sen Anlat Karadeniz 8. yeni bölüm fragmanında ise heyecanın devam ettiği görülüyor. İşte o fragman:

Sen Anlat Karadeniz 8. bölüm fragmanı;



Sen Anlat Karadeniz 8. yeni bölümüyle 14 Mart Çarşamba günü izleyicinin karşısına çıkacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tahir ve Nefes, kalpleri Yiğit'te birleşmiş şekilde, tek vücut onun izini sürerler ve bulurlar. Karadeniz de Yiğit için birleşir. Asiye bir yandan Mustafa'ya hayatı zehir eder, bir yandan da herkese Vedat'ın zulmünü anlatır. Gerçekleri öğrenen herkes Vedat'a cephe almaya başlar. Vedat sıkıştığı bu durumun üstesinden gelmek için Dağdevirenleri kendi safına çeker. Babasıyla sevdiği arasında kalan Mercan ise, Tahir'i çok zor bir duruma düşürür ve ondan asla yapamayacağı bir şey ister. Yiğit'in kayboluşu, Nefes'in geçmişte yaşadığı zulmün anılarını ateşler ve Nefes kabuslarla boğuşmaya başlar. Tahir onu Vedat'tan korur ama kabuslar karşısında çok çaresiz kalır.

Bir yandan Nefes'e yardım edememenin çaresizliği, bir yandan artık kendinden bile saklayamadığı sevdası, bir yanda Mercan'a verdiği sözün ağırlığı, bir yanda ailesi. Deli Tahir'i içine düştüğü büyük çıkmazdan Osman Hoca'nın bilgelik dolu rehberliği kurtarır. Ancak, Vedat'ın zindanından kaçan Nefes'i, şimdi de dar kafaların zindanı beklemektedir.

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