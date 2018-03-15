Sen Anlat Karadeniz 9. yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 8. bölüm sonrasında izleyicilerle buluştu. Dizinin bu akşam ekrana gelen bölümü, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı ve sonrasında da yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan 8. yeni bölüm fragmanında.... İşte Sen Anlat Karadeniz 9. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...
SEN ANLAT KARADENİZ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Tahir, Mustafa'ya "Dün gece baba ocağımın kapısına silahla dayandım. İlk defa deliliğimden korktum." diyor. Ardından da Nefes, Tahir'e "Tahir gelecek misin, yoksa uzak durma kararı mı?" diye soruyor.
Fragmanın son sahnesinde de Saniye, Nefes'i saçından tutarak evden kovuyor ve "İstediğin oldu mu? Çeldin oğlumun aklını. Yürü git defol!" diyor.
SEN ANLAT KARADENİZ 8. BÖLÜM
Nazar'ın onlara sıktığı mermi, Tahir'i yaralamasa da kalbinden vurur. Nefes'in merminin önüne atlaması, bizim deli uşağı iyice dellendirir. Nefes'in merminin önüne atlaması, bizim deli uşağı iyice dellendirir. Bütün sülaleyi ayağa diker ve Mercan'ın intihar girişimiyle çalkalanan Karadeniz'in Nefes'e kucak açması için tedbirler alır.
Ama bu tedbirlerden bir tanesi, hem Tahir'in hem Nefes'in canını çok yakacaktır. Asiye vargücüyle Nefes'in ve Yiğit'in Karadeniz'e yerleşmesi için uğraşırken, Mustafa bir yandan kardeşine karşı duyduğu suçlulukla, bir yandan da yeni kurulan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla başetmeye çalışmaktadır. Tüm bu dertlerin arasında, Tahir'e vermek zorunda kaldığı bir söz, Mustafa'nın vicdan yükünü çok ama çok ağırlaştırır.
Vedat ise, bir yandan Kalelileri batırmak için uğraşırken, bir yandan ablası Mercan'ın intihara kalkışmasının öfkesiyle yanan Nazar'a gözünü diker. Karısını ve oğlunu geri alabilmek için her fırsatı kullanmakta, Nefes'in üstüne tüm ağır silahlarıyla gitmektedir. Nefes bir yandan eski hapis hayatının yaralarını sarmaya çalışıp bir yandan yeni özgür hayatını inşa ederken, acaba fedakarlığı, onu Vedat'a götüren zaafı mı olacaktır?
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