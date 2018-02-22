Sen Anlat Karadeniz ile Diriliş Ertuğrul arasındaki liderlik yarışı devam ediyor. 21 Şubat Çarşamba akşamı yarışın lideri belli oldu. Sen Anlat Karadeniz bu hafta da Diriliş Ertuğrul'u reytinglerde geçti. Sen Anlat Karadeniz saat 21:02'de başlayıp 00:18'de bitti. 21,38 oranıyla da Çarşamba günü birinciliğini korudu. Diriliş Ertuğrul saat 21:00'dan başlayıp 23:52'de sona erdi. 14,47 oranıyla Sen Anlat Karadeniz'in gerisinde kaldı.

21 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

SEN ANLAT KARADENİZ HAKKINDA

Sen Anlat Karadeniz dizisinin ekran yolculuğu 24 Ocak'ta başladı. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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