Sen Anlat Karadeniz sezon finali bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Sen Anlat Karadeniz'de hafızlara kazının bir bölümle ara verilirken, yeni sezonda neler olacağı büyük bir merak konusu. Sen Anlat Karadeniz'in son sahnesinde, Tahir, Nefes ile Yiğit'i de alıp Rusya'ya gitmek için yola çıktı, ancak Vedat yolda da peşlerini bırakmadı. Nefes'e Ceylan'ın kızı olduğunu söyleyen Vedat, bütün gemiye benzin döküp yakmakla tehdit etti. Nefes'e Tahir'in ellerini ve ayaklarını bağlatan Vedat, çocukların hayatıyla tehdit ettiği Nefes'i Tahir'i denize atmaya zorladı. Tahir bu durum karşısında denize atladı. İşte Sen Anlat Karadeniz'in sezon finali bölümünde yaşananlar...

SEN ANLAT KARADENİZ 21. SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ

"Ben senin gerçekten karın olmak istiyorum!"

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.

Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?

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