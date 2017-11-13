'Sen Kiminle Dans Ediyorsun?' filminde Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu’ndan ateşli dans!

HT Magazin’de yer alan habere göre, filmin hikâyesinin kendi hikâyesiyle benzeştiğini dile getiren Özdemir, “Böyle bir film benim hayalimdi” diyor.



Özdemir’in, Uraz Kaygılaroğlu ile ateşli dans sahnesi büyük beğeni topladı.

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