1992 yılında Peru'da faaliyet gösteren silahlı sol örgüt Sendero Luminoso'nun liderini sakladığı gerekçesiyle tutuklanan balerin Maritza Garrido Lecca, 25 yıl sonra serbest bırakıldı.

Başkent Lima'nın dış kısımlarında yer alan bir cezaevinden salıverilen Lecca'yı bir gazeteci ordusu karşıladı. 52 yaşındaki Lecca, gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorularını yanıtsız bıraktı.

Lecca'nın tahliyesi, Peru'da bir süredir devam eden tahliye dalgalarının sonuncusunun bir parçası olarak görülüyor.

1992 yılında ülkenin en çok aranan adamı olan Abimael Guzman'ın, Garrido Lecca'nın bale ve modern dans eğitimi verdiği stüdyosunun ikinci katında gizlice yaşadığının ortaya çıkması ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Lecca'nın öyküsü, 2002'de John Malkovich'in yönetmenliğini yaptığı Yukarıdaki Dansçı (The Dancer Upstairs) isimli filme de ilham kaynağı olmuştu.

Garrido Lecca, yakalandıktan sonra Sendero Luminoso'nun bir üyesi olduğu yönündeki iddiaları reddetmiş ancak örgüt bağlantılarını kabul etmişti.

Guzman önderliğindeki Sendero Luminoso, 1980 yılında hükümeti devirmek için girişimde bulunmuştu. Peru o yıllarda, Latin Amerika'nın gördüğü en ölümcül iç karışıklıklardan birine ev sahipliği yapmıştı. Güvenlik güçleri ile sol görüşlü isyancılar arasındaki 20 yıl süren savaşta 69 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Sendero Luminoso, Peru devleti tarafından halen bir tehdit olarak görülmüyor ve örgütün politik ayağı Movadef siyasetten men edilmiş durumda. Ancak buna karşın uzmanlar örgütün, özellikle gençler arasında destekçi bulduğunu belirtiyor.

Garrido Lecca'nın tahliye olduktan sonra yaşaması beklenen binada yaşayan eski Peru Başbakanı Pedro Cateriano, Peruluların eski militanlarla bir arada yaşamaktan başka şansı olmadığını söyledi ve hukukun üstün olduğu bir ülkede işlerin bu şekilde yürüdüğünü söyledi.