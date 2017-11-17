Şenol Güneş, Porto maçı öncesi rotasyona gidiyor

Süper Lig’de 4 hafta üst üste puan kaybı yaşadıktan sonra önce Alanya’yı ardından da Göztepe’yi yenerek kendine gelen Beşiktaş’ta gözler, Akhisar ile oynanacak maça çevrildi. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Vodafone Park’ta taraftarı önünde 3 puana ulaşmak isteyen Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş, bu karşılaşma öncesi öğrencileriyle yaptığı toplantıda, Porto ve Yeni Malatya ile yapılacak mücadelelere de dikkat çekti. Porto maçının kulüp tarihi için çok önemli olduğunu söyleyen ve mutlaka galip gelmeleri gerektiğini belirten deneyimli hoca, 2 hafta sonraki Galatasaray derbisine kadar kayıp istemediğini söyledi.

"HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK"

Bu virajı atlatmaları halinde ileriyi daha net göreceklerini belirten tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: “İyi bir hava yakaladık. Bunu sürdürmeliyiz. Galatasaray derbisine kadar kesinlikle kayıp istemiyorum. Akhisar, Porto ve Yeni Malatya maçlarını kazanıp 3’te 3 yaparak derbiye çıkmalıyız. Akhisar karşılaşmasıyla birlikte galibiyet serisi yakalayalım. Akhisar da çok iyi bir takım. Ligin üst sıralarına tutunmak isteyen, güçlü bir ekip. Sakın hafife almayın. Özellikle kontrataklara dikkat edelim. Bu maçta kesinlikle puan kaybı istemiyorum. G.Saray ve Başakşehir’in birbirleriyle karşılaştığı haftada bizim hata yapma şansımız yok.”

CENK VE BABEL DİNLENDİRİLECEK!

Teknik direktör Şenol Güneş, 21 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maç nedeniyle Akhisar karşısında revizyona gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın, hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de hemen hemen tüm maçlarda forma giyen Cenk, Babel, Oğuzhan ve Tolgay’ı dinlendirmeyi planladığı öğrenildi. Başarılı hocanın, Atiba’nın yanında Medel’e, Babel’in yerine de Lens’e görev vereceği ifade edildi. Cenk Tosun’u Porto karşısında oynatmayı düşünen Güneş’in, Akhisar maçında Negredo’yu ilk 11’de sahaya süreceği bildirildi.