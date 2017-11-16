Şenol Güneş'ten futbolcularına uyarı: "Porto'yu unutun"

Ligdeki kötü gidişi durdurup arka arkaya aldığı iki galibiyetle rahatlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, yarınki Akhisar maçında kayıp istemiyor. Ancak buna karşın futbolcuların aklının salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Porto karşılaşmasında olması, tecrübeli teknik adamı rahatsız ediyor. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, bu havayı dağıtmak ve öğrencilerinin Akhisar’a odaklanmalarını isteyen Güneş de bunun için daha çok mesai yapıyor. Futbolcularla sık sık toplantılar düzenleyen Şenol Hoca’nın, “Porto maçı tüm Türkiye’nin maçı olacak. 1 puan bile alsak bir üst tura çıkacağız. Ben dahil herkesin bu maçı düşünmesi doğal ama kafamız orada değil, cuma günü (yarın) oynayacağımız maçta olmalı. Akhisar’a karşı puan kaybedersek şampiyonluk yolunda yara alırız ve gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi hedefimizden de sapabiliriz. Bu nedenle öncelik Akhisar’da, Porto’yu sonra konuşuruz” dediği öğrenildi.



ROTASYON YAPABİLİR

Futbolcularından, önceliği Akhisar maçına vermelerini isteyen Şenol Güneş, kendisi Porto maçını da göz ardı etmediği için kadroda rotasyon düşünüyor. Bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlayan Güneş’in, Pepe’nin yerine Mitrovic’e şans verebileceği kaydedildi. Hafta içi antrenmanlarda iyi çalışan Medel ile Negredo’nun da oynaması bekleniyor.

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