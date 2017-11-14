Serdar Adalı'nın oğlu Celal Adalı, dünyaevine girdi

Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı’nın oğlu Celal Adalı, Merve Güleç’le dünyaevine girdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre düğünde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Milli Takımlar’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş Vodafone Stat Koordinatörü Ahmet Ateş ve spor, iş, siyaset dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

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