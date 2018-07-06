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"KOCAM"

Seren Serengil, geçtiğimiz gün, Instagram hesabından Yaşar İpek'le olan ve Magazin D tarafından çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Seren Serengil'in 'Kocam' notuyla paylaştığı fotoğraf kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.