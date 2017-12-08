Sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyuran Serkan İnci gündeme oturdu. Kişisel Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

"Evden göz altına alındım, ifadeye gidiyoruz. Sabah 6, hayırdır inşallah bakalım" yazdı. İnci'nin gözaltına alındığı ile ilgili resmi kaynaklardan açıklama yapılmadı.

— serkan inci (@srkninci) December 8, 2017

SERKAN İNCİ KİMDİR?

İnci Sözlük, Serkan İnci ve İsmail Alpen tarafından 19 Aralık 2009 tarihinde kurulan katılımcı sözlük tarzındaki ağ sayfası. Argo ve müstehcen bir içeriğe sahip olan sözlüğün yazarları çeşitli basın ve yayın kuruluşlarına, bazı ağ sayfalarına ziyaret adını verdikleri çeşitli saldırılarda bulunmuştur.

Medyada İnci Sözlük

İnci Sözlük yazarları ziyaret adını verdikleri eylemlerle yazılı basın, internet siteleri ve televizyonda adlarından söz ettirmektedir. Yazarlar Twitter'daki bir açığı kullanıp, ünlü kişilerin kendilerini takip etmesini sağlamış, bu olay ulusal ve uluslararası basında büyük yankı uyandırmıştır. Ayrıca, Facebook'a yaptıkları saldırı da medyada yer almıştır. İki kişinin sözlük adına Disko Kralı programına telefonla bağlanması ve bunlardan birinin İnci Sözlük'ün tanıtımını yaparak programda küfretmesi Okan Bayülgen'in tepkisine yol açmıştır. Sözlük yazarları, Ekşi Sözlük'te uygunsuz başlıklar açmış, Uludağ Sözlük'e saldırılar yapmış ve İHL Sözlük'teki bazı hesapları ele geçirmişlerdir. Büyük çapta ses getiren bu eylemler için yöneticiler sözlüğün üst bölümüne birer yıldız koymuşlardır. Ayrıca Tarihin Arka Odası, Adnan Oktar'ın televizyon programı ve Okay Karacan'ı programlarına e-posta ya da telefonla ulaşıp sunuculara şaka yapmışlardır.

Son olarak Türk şarkıcı Atilla Taş'ın bir Gangnam Style parodisi olan Yam Yam Style adlı şarkısını Yunanistan'a "itelemeleri" ile medyada yer almışlardır.[20] Sanatçının üzerinde oynanmış Yunanistan bayraklı bir fotoğrafını Athillas Thasos adıyla YouTube'a yükleyen sözlük kullanıcılarının bu eylemi hem yerel hem de dış basında yer etmiştir. Söz konusu video telif hakları nedeniyle kaldırılmış olsa da 500.000'den fazla görüntüleme almıştır.

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