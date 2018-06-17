Makaron'un haberine göre, Serkan Kaya, “Öncelikle herkesin bayramı kutlu olsun, mağlum Ramazan’dan dolayı bir ay boyunca sahne alamadık. Sizleri çok özledim. Ancak biz bu meslekten kopamayız, sizlerden kopamayız” diyerek kendisini dinlemeye gelenlere seslendi.

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