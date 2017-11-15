Serkan Kaya’dan Viyana çıkarması!

HT Magazin’de yer alan habere göre, 2000 kişilik spor salonunda Kaya için özel bir konsept oluşturuldu ve salon gazinoya dönüştürüldü.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde, 2 saati aşkın süre sahnede kalan ünlü şarkıcının performansı beğeni topladı.

Kaya, konser sonrasında hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

SERKAN KAYA