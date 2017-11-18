Serkan Kaya’nın ‘Kara Gözlüm’ neşesi

Posta’nın haberine göre, Nur Yerlitaş ile yemek yediği mekandan bir hayli keyifli çıkan Serkan Kaya, “Klip montajından geliyoruz. Yeni klibimiz bitti. Onun rüzgarıyla bir kutlama yemeği yedik” dedi.



‘Kara Gözlüm’ adlı şarkıya klip çektiklerini belirten şarkıcı, “Klipte Nur Hanım da oynuyor. Muhteşem bir iş çıkardık. Bir haftaya kadar izleyicilerin karşısında olacak. Şunu söyleyeyim; Bülent Hanım klibi izlediğinde gözleri dolmuş” ifadelerini kullandı.

SERKAN KAYA

Nur Yerlitaş