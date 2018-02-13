Yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşadıktan sonra 2018 Sevgililer Günü heyecanı başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ile sevdiğiniz insanı mutlu edin. Bugüne özel "en güzel sevgililer günü mesajları" internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. İşte 2018 14 Şubat için en güzel mesajlar.

Sevgiler günü, Miladi takvim'ne göre yılın 45. günüdür. Birçok ülkede kutlanan özel gündür. Sevgililer Günü kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

En güzel Sevgililer Günü mesajlarını haberimizde sizin için derledik. İşte 2018 için en güzel 14 Şubat mesajları…

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 14 ŞUBAT 2018

Yalnızca bir günlük değil, ömürlük sevgiler yaşamamız dilegiyle... Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun.

*Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağınaufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

*En huzurlu, en mutlu gündü. Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum.

*Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

*Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

*Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

*Ömrüm iyiki benim hayatımdasın, seni seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun bitanem.

*Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

*Sevginin olduğu yerde güneş batmazmış. Güneşimiz hiç batmasın. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

*Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

*En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

*Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

*Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

*Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığımsana!.. Sevgililer Günnü kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.

KISA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

-Eş candır, canandır. Hayat arkadaşım, sevgili eşim sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin.

-Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

-Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. Sevgililer günün kutlu olsun bir tanem.

-Üşüyor musun? O zaman gel yanıma! O kadar yaktın ki canımı, üşümezsin bir daha.

-Aşk nedir, bilmiyorsan gecelere sor, şu sapsarı yüzlere, şu kupkuru dudaklara sor.

-Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim.

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