Şevkat Yerimdar, 2017 yapımı Türk komedi dizisi. FOX tarafından ilk bölümü 26 Mayıs'ta yayınlanan yapımın, yönetmenliği Bülent İşbilen'e, senaryosu Erol Hızarcı'ya aittir; başrollerini ise Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar dizisi 32. bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler "Şevkat Yerimdar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyor. Peki, Şevkat Yerimdar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ŞEVKAT YERİMDAR 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Limon Film yapımcılığı ile hazırlanan Şevkat Yerimdar dizisi 32. bölümü ile ekranlara gelip, izleyicisinden tam not almıştı. 32. bölümden sonra dizinin takipçileri 33. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen Şevkat Yerimdar 33. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

Şevkat Yerimdar 33. yeni bölümü ile 12 Ocak Cuma saat 20:00'de FOX TV'de!

ŞEVKAT YERİMDAR 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahalledeki herkes, yeni yıla geçmişte yaptıkları hataları telafi ederek girmeye karar verirler. Fakat geçmişin yükünden kurtulma çabası onları ummadıkları maceraların içine sürükler.

Cuma, kimsenin açamayacağı bir kelepçe icat etmiştir. Bu kelepçeyi Bozkır ve İsmail üstünde deneyince olanlar olur. Kelepçenin anahtarı kaybolduğu için Bozkır ve İsmail yapışık ikiz gibi gezmek zorunda kalırlar. Geçmişiyle hesaplaşma çabasında olan ahali bir yandan da yılbaşı eğlencesi için kolları sıvar.