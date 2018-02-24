İtalyan basını, İtalya'da son yıllarda şeytan çıkarma başvurusunda bulunan kişilerin sayısının 3 katına çıktığını yazdı. Sicilya'nın başkenti Palermo'da şeytan çıkarma konusunda bir uzmanlık kursu veriliyor. Nisan ayında ise Roma'da uluslararası katılımla başka bir kurs düzenlenecek.

Palermo'daki kursu organize eden şeytan çıkarma uzmanı rahip Benigno Pallila kursun içeriğini anlatırken, "Satanizm bağlantılı tarikatlardan, şeytandan kurtulmayı başaran kişilerin hikayelerine kadar en can alıcı konulara değiniyoruz" dedi.

Roma'da düzenlenecek uluslararası kursun eğitimcilerinden rahip Cesare Truqui, genç rahiplerin şeytan çıkarmaya pek istekli olmadığını, bu yüzden şeytan çıkarıcı sayısının yetersiz kaldığını söyledi.

Rahip Benigno Pallila da vakalardaki artışın sebeplerine dair, "Büyüye, falcılara ve tarota yönelen kişilerin sayısı arttı. Bunları yapmak iblise ve ele geçirilmeye kapıları açar." dedi.

Bu vakaların hepsi şeytanın musallat olmasından kaynaklanmazken, bazı vakaların psikiyatrik rahatsızlıklardan kaynaklandığı belirtildi.

Katolik Kilisesi tarafından tanınan bir şeytan çıkarıcı olabilmek için öncelikle rahip olma şartı bulunuyor. Rahipler de bir piskopos tarafından verilen lisansı aldıktan sonra şeytan çıkarma ayini yönetebiliyor. Şeytan çıkarıcı rahiplerin özel eğitim almış olması ya da "uzmanların yanında staj yapması" da gerekiyor.

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