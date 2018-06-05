HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Batman’ın Kozluk İlçesi’nde halka hitap etti. Gazete Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre Temelli özetle şöyle konuştu: “Diyarbakır’a gidiyorlar, Kürtlerle konuşuyorlar, onların gözünün içine baka baka, ‘Kürt sorunu yoktur’ diyorlar. Bu denli siyaseten çözülmüş bir iktidar siyasetten iflas etmiş bir parti var karşımızda. Türkiye’nin Kürt sorunu, demokrasi sorunu, birçok sorunu vardır. Tüm sorunlardan kurtulmanın yolu 24 Haziran’da sandığa, HDP’ye, geleceğimize sahip çıkmaktır. 24 Haziran’da HDP’ye sahip çıkarak bu barajı yıkacağız. Bunların hayali kurdukları o 80 vekili asla AKP’ye vermeyeceğiz. Çünkü bütün hesapları HDP’yi baraj altında bırakmak.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER