Uzmanlar, sezaryen doğumlarda, çocukların başlarına aldıkları darbeler nedeni ile şaşılık geçirme oranlarının daha fazla olduğunu söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aydın Maçin, şaşılık, nedenleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şaşılığın bir noktaya bakıldığında iki gözün paralelliğinin kaybetmesi anlamına geldiğini belirten Op. Dr. Maçin, gözlerden birinin sağa, sola, aşağı veya yukarı kayması ile oluştuğunu söyledi.
İHA'nın haberine göre; şaşılıkta erken teşhisin oldukça önemli olduğuna değinen Op. Dr. Maçin, “Şaşılığın yaklaşık yüzde 95’i erken tedavi ile ortadan kaldırılabilir. Şaşılığın sebepleri dört ana başlık altında toplanabilir, birincisi genetik hadiseler. Diğeri genetik hastalıklarla birlikte olan şaşılıklar bunlarda örnek olarak Down sendromu verilebilir. Diğer bir sebebimiz de beyin ile ilgili olan patalojilerdir” dedi.
SEZARYEN DOĞUM ŞAŞILIĞI TETİKLİYOR!
Sezaryen ile doğan çocuklarda, son yıllarda normal doğuma göre daha fazla şaşılığın saptandığını kaydeden Op. Dr. Maçin, şöyle devam etti: “Diğer sebep de gözün kendi sorunları diyebiliriz. Şaşılık erken tedavi edilmezse, kayan gözün gönderdiği görüntüleri beyin kabul etmiyor. Yani iki gözümüzden de aldığı görüntü beyne gider ve beyin bunları iyi görmemizi sağlar.
Gözlerden herhangi birinde kötü bir görüntü gittiğinde beyin onu bertaraf eder ve tek bir gözden gelen görüntüyü alır. Bu üç boyutlu görmemize engel olur hem de kötü görüntü gelen gözün de tembelliğine sebep olur. Bunların tedavisini gözlükle veya kapama tedavisi ile yapıyoruz. Örneğin içe doğru şaşılığı olan bir çocuğu yüzde 95 oranda gözlükle tedavi edebiliyoruz.”
“ŞAŞILIK BASİT BİR TEDAVİYLE GİDERİLEBİLİR"
Şaşılık hastalarının çoğunun çocuklar olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Maçin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunda da çocuklar anne karnında oluşmaya başladığı andan itibaren önem arz etmekte. Doğum esnasında çocuğun geçirdiği travmalar çok önemli burada da sezaryeni göz önünde bulundurmamız gerekiyor, bu normal doğuma göre daha fazla şaşılığa neden oluyor.
Daha fazla travma demek kafanın daha fazla darbe aldığı demek, herhangi bir sorun olduğu zaman kafa içinde kanama, kırık olduğu zaman şaşılık olma ihtimali biraz daha artıyor. Ebeveyn, öğretmen, sosyal çevre üçgeninden bahsetmek lazım. Burada ailenin çocuğun gözlerinde herhangi bir farklılık gördüğü zaman geçer diye göz ardı etmeyip ailenin doktora başvurması gerekiyor.
Muayeneden sonra tedavinin çok basit olan bir hastalığın yıllar sonra kişilerin üzerinde ne kadar kötü etki ettiğini gösteriyor. Çünkü toplumumuzda tembellik oranı yüzde 5-7 arasında değişiyor ki bu bölgemizde çok daha fazla. Bu yüzden çok basit bir tedavi ile bunların tamamının önüne geçebiliriz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.