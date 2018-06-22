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Gözlerden herhangi birinde kötü bir görüntü gittiğinde beyin onu bertaraf eder ve tek bir gözden gelen görüntüyü alır. Bu üç boyutlu görmemize engel olur hem de kötü görüntü gelen gözün de tembelliğine sebep olur. Bunların tedavisini gözlükle veya kapama tedavisi ile yapıyoruz. Örneğin içe doğru şaşılığı olan bir çocuğu yüzde 95 oranda gözlükle tedavi edebiliyoruz.”