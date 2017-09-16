Uçakta yolcunun çirkin paylaşımı için suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul’a gitmek için Türk Hava Yolları’nın TK 2143 sefer sayılı Ankara-İstanbul uçağına bindi. Uçakta arka koltuğunda oturan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan B.D. simli şahıs, Tanrıkulu için “Uçakta Sezgin Tanrıkulu’nun arkasına oturdum... ‘Boğma teliyle işini bitir, biz sana hapiste bakarız’ diyenler fav” şeklinde tweet attı.

TELEFONA EL KONULDU

Gazete Habertürk'ün haberine göre; İstanbul’a iner inmez telefonunu açan Tanrıkulu, durumdan haberdar oldu. Bunun üzerine arkasındaki yolcuya dönerek “Bu tweet’i siz mi attınız?” diye sorduğunda, yolcudan önce “Ben değilim” yanıtını aldı. Bunun üzerine Tanrıkulu, “Eğer siz değilseniz, şikâyetçi olacağım. Siz iseniz niye bunu yaptığınızı anlatırsınız, özür dilersiniz. Ben de şikâyetçi olmam” dedi. Yolcunun, “Evet, ben attım, seni sevmiyorum” sözleri üzerine Tanrıkulu, kabin amirlerinden devreye girmesini talep etti. Kabin amirinin talebi üzerine uçağa giren havalimanı polisi,B.D.’yi gözaltına alarak telefonuna el koydu. B.D., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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