Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı İçerde ile dizi sektörünün dinamiklerini değiştiren, Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncularıyla Fİ, Pazartesi ve Salı akşamları Show TV’de sizleri bekliyor.

Pazartesi ve Salı akşamları İçerde saat 20.00’de, Fİ ise saat 23.00’te Show TV’de!

İçerde'nin tanıtımı;

Fİ’nin tanıtımı;