Kırmızı halı heyecanıyla başlayan gece, sürpriz açılış şovları ve Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının etkileyici performanslarıyla renklendi. Altın Kelebek ödülleri tek tek sahiplerine kavuştu. İşte SHOW TV’nin Altın Kelebek ödüllerini kazanan isimleri...
EN İYİ KADIN SUNUCU ÖDÜLÜ
En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nü Çocuktan Al Haberi programının sunucusu Evrim Akın kazandı.
Evrim Akın ödülünü aldıktan sonra, “Irk ayrımı yapma, insanlara saygı göster, doğayı koru ama öncelikle bunu çocuklara öğret. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününüz kutlu olsun” temennisinde bulundu.
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ÖDÜLÜ
En İyi Komedi Dizisi kategorisinde kazanan Güldür Güldür Show oldu.
EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
Hande Erçel, Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Erçel, duygularını, “Yolun daha çok başındayım ve mesleğimi tutkuyla yapıyorum. Bana destek olan herkese teşekkürler” diyerek dile getirdi.
EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ
Güldür Güldür Show'daki performansıyla Çağlar Çorumlu kazandı.
Çorumlu, ödülünü aldıktan sonra, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Aileme, eşime… Ödülümü ise oğlum Ali Emre’ye ithaf ediyorum” diyerek ödülünü oğluna armağan etti.
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ ÖDÜLÜ
En iyi dizi çifti ödülünü Kalp Atışı dizisindeki rolleriyle Öykü Karayel ve Gökhan Alkan aldı.
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