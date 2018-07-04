4 | 10

Beyin kanaması için 65 yaş üstü kişilerin risk altında olduğunu ancak son yıllarda genç hastalarda da bu rahatsızlığın artış gösterdiğini ifade eden Şirin, "Beyin kanaması için alt yaş sınırı yok, yenidoğan bebeklerde bile belirli nedenlerle beyin kanaması görülebilir. Sıcak hava koşulları da bunu kolaylaştırabilir" dedi.