Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sıcak havada koşturulmaya dayanamayan at aniden yol ortasında yere yığılarak can verdi. Atın sahibi ise rahat tavırlarıyla “Bu zamanda insan dahi aniden ölüyor. Allah’tan geldi ne yapalım onunda eceli buradaymış” demesine çevredekiler tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, sıcak havaya aldırış etmeyen ismi öğrenilemeyen şahıs, atlarından birini dört tekerlekli atlı arabasına koştu, diğer atı ise atlı arabanın arkasına bağladı. Arabanın arkasına bağlı olarak götürülmeye çalışılan at Numuneevler Mahallesi Çaylı Caddesi Atatürk Parkı civarından geçtiği sırada aniden yere yığıldı. Atın yere düştüğünü gören vatandaşlar yardıma koştu. Üzerine soğuk su dökülerek serinletilmeye çalışılan at bir daha ayağa kalkamadı.

Oldukça rahat tavırlarıyla atının ölümünü izleyen sahibi ise, “Bu devirde insan bile aniden ölüyor, Allah’tan geldi ne yapalım onun da eceli buradaymış” sözleriyle kendisini teselli etmesi bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Ölen at, Hatay Büyükşehir Zabıta Ekipleri tarafından iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak götürüldü.

Etrafına neşeli tavırlar sergileyen atın sahibi diğer atının çektiği arabasının üzerine binerek atını koştura koştura gözden kayboldu.

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