Yapılan operasyonlar ve alınan önlemler nedeniyle getirecekleri sigara bulamayan kaçakçılar, dolandırıcılığa başladı. İstanbul Kaçakçılık Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılarına yaptığı operasyonla bu yöntemi ortaya çıkardı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre kaçakçılık polisi, Irak’tan Türkiye’ye kaçak sigara sokan bir çeteyi takibe aldı. Çetenin, 12 bin 500 karton kaçak sigaranın kamyonla Irak’tan İstanbul’a geldiğini belirledi. Polis, kamyondaki sigaraların İstanbul’da bulunan başka bir kaçakçılık çetesine 125 bin TL karşılığında satıldığını tespit etti. Bu tespitlerin ardından polis, kaçak sigaraların bulunduğu kamyona, İstanbul’da kaçakçılara teslim edilirken operasyon düzenledi. Kamyon sürücüsü ve 3 kaçakçı suçüstü yakalandı. Polis ekipleri sigara paketlerini tek tek açmaya başladı. Ancak açılan sigara paketlerinde sigara yerine köpükler çıktı. Kaçakçıların, gramajı ayarlamak için kartonların içine köpüğün yanı sıra kâğıt parçaları da koyduğu görüldü. Kaçak sigaralar için başka bir çeteye 125 bin TL ödeyen 3 kaçakçı dolandırıldığını görünce şok yaşadı. Polisin gözaltına aldığı 4 şüphelinin sorgusu sürerken, son dönemde yapılan operasyonlarla, kaçak sigara bulmakta zorlanan kaçakçıların böyle dolandırıcılık yöntemlerine başvurdukları, dolandırılan kişilerin de yasal olmayan bir iş yaptığı için şikâyetçi olamadığı öğrenildi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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