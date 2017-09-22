Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin lira

Siirt'te Belediyesi'nin yaptığı araştırmaya göre bir dilencinin aylık gelirinin 5-6 bin lira arasından olduğu öğrenildi. Belediye Zabıta ekipleri hazırladıkları, Aylık 6 bin lira kazanıyormusunuz yazılı broşürleri kent merkezinde dağıtarak, dilencilere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
DHA'nın haberine göre, Siirt şehir merkezinde insanların dini duygularını sömürerek geçimlerini sağlayan dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Siirt Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin düzenlediği dilenci operasyonunda 20'ye yakın yerli ve Suriyeli dilenciler yakalandı. Siirt'in işlek caddeleri, camiler ve okul önlerinde operasyon yapan zabıta ekipleri, kendin muhtelif yerlerine, Aylık 6 bin tl kazanıyor musunuz yazlı afişleri asarak vatandaşların dilencilere karşı duyarlı olmalarını sağlamaya çalıştı.
Vatandaşların dini duygularını sömürerek, haksız kazanç elde edildiğini belirten Siirt Belediyesi Zabıta Memuru Özür Eker, İlimiz geneli çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yaparak haksız kazanç elde eden Suriye uyruklu ve yerli vatandaşlara karşı yaptığımız uygulamalar sonucunda bu kişilerin yaklaşık 6 bin liraya yakın bir para kazandıklarını tespit ettik. Yakaladığımız dilencileri müdürlüğe götürerek yasal işlem yapıyoruz ve üzerlerinde çıkan paralara el koyuyoruz. Ayrıca kendilerine 5326 sayılı kanun gereği 109 liralık bir ceza kesiyoruz. Bu dilenciler insanların dini inançlarını ve duygularını sömürerek genelde çocukları kullanıyorlar. Belediye Başkanlığı olarak bir farkındalık oluşturmak maksadıyla görmüş olduğunuz afişleri asıyoruz.
Vatandaşlardan bu kişilere itibar etmemelerini istiyoruz. Yine belediyemizin yaptığı bir araştırmaya göre bu dilencilerin ilimizde kişi başı, yaklaşık olarak 5-6 bin lira arasında haksız kazanç elde ettiğini tespit ettik. Bunların genel olarak yaptıkları klasik bir durum var; yanlarında çocukları bulundurmak suretiyle vatandaşların manevi duyguları, çocuklara yoğun olduğundan dolayı çocukları kullanarak bu parayı elde ediyorlar dedi.
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