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Sabun kullanımını sınırlayın: Sabunlar ciltte kuruluk problemine neden olacağından, yazın serinleme amaçlı gün içerisinde alınan duşları daha kısa tutmalı ve mümkünse bu ara duşlarda sabun kullanımından kaçınmalıyız. Temizleyici olarak tercihiniz yine de sabunsa, PH düzeyi 5,5 olan ya da yağ-gliserin oranı yüksek sabunlara yönelin. Deterjan, aseton ve kimyasallar maddelerle temas etmekten kaçınmalıyız.