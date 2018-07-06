Aşırı kuruluğun cildi matlaştırdığını ve olduğundan yaşlı göstermenin aynı sıra kuruluğa bağlı egzamaların ortaya çıkabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Serpil Özyılmaz cildimizi sıcak ve klimalar tarafından kurutulan ortamın etkilerinden korumanın cildi yaşlandıran faktörterleri kontrol altına alabileceğini belirtti.
SIK VE SICAK SUYLA DUŞ, CİLDİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Cilt kuruluğunun derinin üst tabakasının yaklaşık yüzde 10’luk kısmını oluşturan suyun miktarının azalması olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Özyılmaz; kuruluğun deride çatlamaya, kaşıntıya ve kuruluğa neden olarak deri tabakasını matlaştırdığını söyledi.
Cilt kuruluğu olan kişilerin çoğunda altta yatan bir hastalık bulunmaz. Genellikle cilt kuruluğunun nedeni çevresel sıcak suyla çok sık duş almak, kimyasal maddeler içeren deterjanlara maruziyet, dar ve sık dokunmuş giysilerin neden olduğu sürtünme, sık sık hava yolculuğu gerçekleştirme, rüzgara maruz kalma, hava kirliliği ve klima kullanımıdır.
Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunun sıcak havalarda serinlemek için sık sık duş alan kişiler ve klimalı ortamlarda fazla kalan kişilerin oluşturduğu görülmektedir.
DENİZİN TUZLU SUYU CİLDİ KURUTUYOR
Yazın cilde bir koruma sağlamadan dışarıda uzun süreli kalmak, güneş ışınlarının cildin alt deri tabakasına nüfuz etmesine, cildin nem ve yağdan mahrum kalmasına neden olur.
Bu durumun önüne geçebilmek için en düşük 15 SPF güneş koruyucu kullanmak ve güneş ışınlarının etkisini en fazla gösterdiği 11:00- 15:00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya özen göstermek gerekiyor.
Denizin tuzlu suyu da cildi kurutucu bir etki yapacağından, denize her girişimizden sonra sabun kullanmadan, duş almak ve güneş koruyucu SPF faktörlü kremlerimizi yenilememiz gerekir.
KAŞINTIYA DİKKAT!
Ciltteki kuruluk probleminin ilk belirtisi, derinin parlaklığını yitirmesi, ince kepeklerin dökülmesidir. Kuruluk miktarı arttıkça ciltte gerilme hissi, pullanma ve soyulmalar, kepeklenmeler ve çatlaklar oluşur. Sonraki aşamada ise ciltte kaşınmalar meydana gelir.
Bol su için: Cilt kuruluğu vücuttaki nem miktarının azalmasıyla ortaya çıkar, özellikle yaz aylarında bol su tüketmeliyiz. Sağlıklı bir cilt için yaz-kış günde yaklaşık 10 bardak (2 litre) su içmeliyiz.
Banyo süresini kısa tutun: Duşta uzun zaman geçirmemeli ve çok sıcak suyla yıkanmamalıyız. dakikalarca banyo köpükleriyle duş almak kuruluğu artırıyor. Dolayısıyla banyo ve duş alma sürenizi 10 dakikayla sınırlayın. Ve suyun çok sıcak değil, ılık olmasına dikkat edin.
Nemlendirici kullanın: Duştan sonra cildiniz nemliyken mutlaka nemlendirici krem kullanmalıyız.
Sabun kullanımını sınırlayın: Sabunlar ciltte kuruluk problemine neden olacağından, yazın serinleme amaçlı gün içerisinde alınan duşları daha kısa tutmalı ve mümkünse bu ara duşlarda sabun kullanımından kaçınmalıyız. Temizleyici olarak tercihiniz yine de sabunsa, PH düzeyi 5,5 olan ya da yağ-gliserin oranı yüksek sabunlara yönelin. Deterjan, aseton ve kimyasallar maddelerle temas etmekten kaçınmalıyız.
Klimayla serinlerken dikkat: Klimanın kullanıldığı ortamlarda nem miktarı düşeceği için bulunduğumuz ortamı da nemlendirmeliyiz. Özellikle trafikte uzun süreli klimalı araç kullanırken, arada bir camları açarak havanın değişmesine izin vermek faydalı olacaktır.
Cildinizi nemlendirin: Cilt tipiniz kuruysa daha yoğun nem içeren kremler kullanın. Banyonun ardından vücut yağlarıyla cildinizin daha nemli olmasını sağlayabilirsiniz. Cildinizi yumuşatmaya destek olan saf zeytinyağı ve haftalık uygulayacağınız nem maskeleri kullanın.
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