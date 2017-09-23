Silahlı maganda kurbanı 'Dabel' hayatına üç ayakla devam edecek

Antalya'da şehir magandalarının hedefi olup pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutulduktan sonra ağır yaralan ve hayvanseverler tarafından bulunan 'Dabel' isimli sokak köpeği, sol ayağı olmadan yaşamına engelli bir köpek olarak devam edecek. 15 gün boyunca yoğun bakım altında tedavi gören Dabel'in isabet eden saçmalar sebebiyle parçalanan sol bacağı ampute edildi.
İHA'nın haberine göre, 31 Ağustos günü Dağbeli mevkiinde hayvanseverler tarafından yerde yaralı bir vaziyette bulunan 4 yaşındaki 'Dabel' isimli sokak köpeği, yaşam savaşını kazandı. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık tarafından yol kenarında yatar şekilde bulunan 'Dabel', acil olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Geçici Bakımevine getirildi. Çeklen röntgen filmlerinde karnından ve sol ön ayağından av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılan köpeğin sol ayak kısmı parçalanırken, karın bölgesinde de yaralar tespit edildi. Bakımevinde operasyona alınan Dabel'in ilk etapta kanaması durduruldu, ardından parçalanan sol ayağı ise kesilmek zorunda kaldı. Ayak ve karın bölgesinden çeşitli operasyonlar geçiren Dabel, yaklaşık 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. Başarılı operasyonlar sonrası hayata tekrar tutunan talihsiz köpek, şimdi 3 ayağıyla yürümeye alışmaya çalışıyor.
HAYATINA 3 AYAĞIYLA DEVAM EDECEK
Dabel'in, son durumu hakkında bilgiler veren, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde Veteriner Hekimi Volkan Toprak, köpeğin bakımevine trafik kazası geçirdi diyerek getirildiğini ancak çekilen röntgen sonrası ise silahla vurulduğunun tespit edildiğini söyledi. Dabel'in olay sonrası çok kan kaybettiğini belirten toprak, "İlk önce kanamasını durdurduk. Ayağını kurtarmak için ise ampüte etmek zorunda kaldık. Hayatına sol ayağı olmadan engelli bir şekilde devam edecek. Şuan için operasyon sonrası bakımda dikişleri alınmak üzerine bekliyor, yaraları tamamen kapanınca engelli köpeklerin yaşadığı bölüme geçirilecek" dedi.
"AMPÜTE OLMASAYDI ÖLECEKTİ"
Dabel''in ayağının kesilmemesi durumunda ölümle karşı karşıya kalacağını hatırlatan Toprak, "Ön ayakta yoğun bir saçma bulunuyordu. Ayağı parçalanmış durumdaydı ve bazı saçmalar halen vücuttaydı. Silah yaralanmalarında saçmaları temizleyemezseniz zaten hayvan ileriye dönük kurşun zehirlenmesinden ölebiliyor. Sevindirici durum şu, hayvanın ayağı parçalandığı için ampüte olması sayesinde kurtuluyor. Eğer bu ayak ampüte olmasaydı hayvan septisemik şoka girip ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Bu önlenmiş oldu ve hayatı sağlıklı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.