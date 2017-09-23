Silahlı maganda kurbanı 'Dabel' hayatına üç ayakla devam edecek

Antalya'da şehir magandalarının hedefi olup pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutulduktan sonra ağır yaralan ve hayvanseverler tarafından bulunan 'Dabel' isimli sokak köpeği, sol ayağı olmadan yaşamına engelli bir köpek olarak devam edecek. 15 gün boyunca yoğun bakım altında tedavi gören Dabel'in isabet eden saçmalar sebebiyle parçalanan sol bacağı ampute edildi.

İHA'nın haberine göre, 31 Ağustos günü Dağbeli mevkiinde hayvanseverler tarafından yerde yaralı bir vaziyette bulunan 4 yaşındaki 'Dabel' isimli sokak köpeği, yaşam savaşını kazandı. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık tarafından yol kenarında yatar şekilde bulunan 'Dabel', acil olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Geçici Bakımevine getirildi. Çeklen röntgen filmlerinde karnından ve sol ön ayağından av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılan köpeğin sol ayak kısmı parçalanırken, karın bölgesinde de yaralar tespit edildi. Bakımevinde operasyona alınan Dabel'in ilk etapta kanaması durduruldu, ardından parçalanan sol ayağı ise kesilmek zorunda kaldı. Ayak ve karın bölgesinden çeşitli operasyonlar geçiren Dabel, yaklaşık 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. Başarılı operasyonlar sonrası hayata tekrar tutunan talihsiz köpek, şimdi 3 ayağıyla yürümeye alışmaya çalışıyor.

HAYATINA 3 AYAĞIYLA DEVAM EDECEK

Dabel'in, son durumu hakkında bilgiler veren, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde Veteriner Hekimi Volkan Toprak, köpeğin bakımevine trafik kazası geçirdi diyerek getirildiğini ancak çekilen röntgen sonrası ise silahla vurulduğunun tespit edildiğini söyledi. Dabel'in olay sonrası çok kan kaybettiğini belirten toprak, "İlk önce kanamasını durdurduk. Ayağını kurtarmak için ise ampüte etmek zorunda kaldık. Hayatına sol ayağı olmadan engelli bir şekilde devam edecek. Şuan için operasyon sonrası bakımda dikişleri alınmak üzerine bekliyor, yaraları tamamen kapanınca engelli köpeklerin yaşadığı bölüme geçirilecek" dedi.

"AMPÜTE OLMASAYDI ÖLECEKTİ"

Dabel''in ayağının kesilmemesi durumunda ölümle karşı karşıya kalacağını hatırlatan Toprak, "Ön ayakta yoğun bir saçma bulunuyordu. Ayağı parçalanmış durumdaydı ve bazı saçmalar halen vücuttaydı. Silah yaralanmalarında saçmaları temizleyemezseniz zaten hayvan ileriye dönük kurşun zehirlenmesinden ölebiliyor. Sevindirici durum şu, hayvanın ayağı parçalandığı için ampüte olması sayesinde kurtuluyor. Eğer bu ayak ampüte olmasaydı hayvan septisemik şoka girip ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Bu önlenmiş oldu ve hayatı sağlıklı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.