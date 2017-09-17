Vadide neden az kadın var?

Teknoloji sektöründe kadınlara, özellikle de yönetici pozisyonuna yükselen kadınlara az rastlanmasının nedenlerini araştıran Duke Üniversitesi, bunun başlıca nedeninin erkek çocuklarının bilim ve mühendislik bölümlerinde okumaya daha çok özendirilmesi olduğunu öne sürüyor. Araştırmaya göre bir diğer nedense, teknoloji sektöründe kadınların önündeki rol model sayısının epey az olması ve idol olabilecek isimlerin neredeyse tamamının erkek olması. Dahası kadınlar sektörde kendini pazarlama konusunda da üzerindeki zincirleri kırabilmiş değil. HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberi...

ABD’deki teknoloji dünyasının kalbi Silikon Vadisi, sektörde çalışan kadınlara karşı örülen duvarlar ve taciz olaylarıyla çalkalanıyor. İddialar sonrasında, Uber CEO’su Travis Kalannick ve kimi üst düzey yöneticiler koltuğunu bırakmak zorunda kaldı. Şirketler kadın çalışanlar için şartları iyileştirmek adına milyonlarca dolar harcıyor ama sonuç yine hüsran. Öte yandan, Silikon Vadisi’nde tutunmaya kararlı olan kadınlar da yok değil. Erkek egemen yapısına rağmen sektöre kadın eli değmesinin çok önemli değişimleri beraberinde getireceğine inanan uzmanlar, kadınların el üstünde tutulması gerektiğini savunuyor.

Pek çok sektörde olduğu gibi teknoloji dünyasında da kadınların, yetenekleri ve zekâlarına rağmen karşı cinsi geride bırakıp tepesindeki cam tavanı kırarak üst düzey görevlere getirilme ihtimali düşük. Eh bir de güzelse... Zira güzel kadının büyük görevler yürütemeyeceği, krizlerin üstesinden gelemeyeceği düşünülüyor. Kadınlar kariyerleri boyunca erkeklerin kazandığının en fazla yüzde 77’sini kazanabiliyor. Sarışın çalışanların durumu daha da vahim. 2009’da yapılan bir araştırmaya göre kadın ve erkekler dahil olmak üzere kafamızdaki imaj, siyah ve kahverengi saçlı kadınlar sarışınlara kıyasla işyerinde daha profesyonel algılanıyor. Bunu düşünenlerin oranı hiç de az değil: Yüzde 62. Profesyonel yaşamda kadınların yüzde 30’u daha entelektüel görünmek için saçlarını koyu renge boyatıyor. Her 4 kadından 1’i dış görünüşü nedeniyle kendini geri çekiyor, devamlı imaj değişikliğine gidiyor, özellikle de saçlarını boyatıyor.

Ekonomi dünyasını yakından inceleyen Avustralyalı Dr. Geni Dechter, dünyada sarışınların daha az maaş aldıklarına dikkat çeken isimlerden. Dechter, çeşitli sebeplerden işverenlerin sarışın kadın çalışanlardan pek hoşnut olmadıklarını, kendisinin de bu nedenle koyu renge boyattığını söylüyor.

ELVEDA SARI SAÇLAR VE TOPUKLU AYAKKABILAR

Silikon Vadisi’nin kadınları da kendilerini garanti altına almak, koltuklarından olmamak adına imaj değişikliğinin kaçınılmaz olduğu görüşünde olmalı ki teknolojinin başkentinde artık sarı saçlı kadınlara rastlamak zor. Konuyu geçtiğimiz günlerde gündeme getiren, vadinin kadın CEO’larından Eileen Carey oldu. Carey, açık açık daha çok ciddiye alınmak, daha baskın bir imaj çizmek ve genç görünmek adına yıllarca kullandığı sarı saçlarından vazgeçtiğini, saçlarını koyu renge boyattığını ilan etti. Dahası Carey topuklu ayakkabıları ve lensleriyle de vedalaştı. Artık hayatına düz, rahat ayakkabıları ve gözlükleriyle devam ediyor. Hemcinslerini cesaretlendirmek için “Cazibemiz biz kadınların başarısının önüne geçmeyecek. Koyu renkli saçlarımla barda laf atan erkek sayısı bile azaldı” diyor. Üstelik bu aklı ona veren yine bir kadın.

Glassbreakers CEO’su Eileen Carey

İŞ KAYBETME KAYGISIYLA KENDİNİ KAMUFLE EDİYOR

Daha önce Google’da üst düzey yöneticilik yapan, dünyanın en güçlü kadınları arasında sayılan, 5 çocuk annesi, Youtube’un 48 yaşındaki CEO’su Susan Wojcicki de vadide koyu saçlarıyla dikkat çeken kadın yöneticilerden. Bu arada bu kadınların erkeksi mizaçlarını eleştirenler de yok değil. Ancak bu, onların silahı. Çünkü işlerini kaybetmek kaygısından kendilerini kamufle ediyorlar. Rahat-şık bir stilleri var. Kendilerini feminen gösterecek, vücutlarını ön plana çıkaracak kıyafetlerden uzak duruyorlar. Mesela erkek egemen dünyanın kadınlara rol model olan, her fırsatta hemcinslerinden son derece emin olduğunu vurgulayan Facebook COO’su Sheryl Sandberg, her yere vücut hatlarını ortaya çıkarmayan kolsuz siyah elbisesiyle gidiyor. Henüz sarı saçlarıyla vedalaşmadı ama Yahoo’nun CEO’su Marissa Mayer de dikkat çekmeyen stiliyle dikkat çeken bir isim. Ünlü moda evlerinin özel tasarımlarını üzerinden çıkarmayan Mayer’in marka takıntısının da dikkat çekici bir bedeli var.