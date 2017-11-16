Silivri'de paraşütçüler ölümden döndü

Silivri'de geçtiğimiz günlerde havada paraşütleri birbirine dolanan iki yamaç paraşütçüsünün ölümden döndüğü o anlar paraşütçülerin kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, paraşütçülerin ölümden döndüğü olay, geçtiğimiz günlerde Silivri Aşıklar Tepesi olarak bilinen bölgede meydana gelmişti. Pistten atlayış yapan iki yamaç paraşütü pilotu, Aşıklar Tepesi mevkiine geldikleri esnada rüzgarın ters esmesi ve birbirine yakın uçmaları sebebiyle birbirine dolanmıştı. Pilotlardan biri yedek paraşütünü açmasıyla uçurumun kenarına inerken, diğer pilot Murat Soydan paraşüt iplerinin çalılara takılması sonucu havada asılı kalmıştı. Ölümle burun buruna gelen genç paraşütçü ekiplerin uzun ve titiz çabaları sonucu kurtarılırken, paraşütçülerin havada ölümle burun buruna geldiği o anlar pilotların kameralarına yansıdı.