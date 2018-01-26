'İşkencehane' kurmuştu! Silivrikapı canavarının cezası belli oldu

Fatih Silivrikapı surlarında Suriyeli iki kişiyi alıkoyup eziyet ettikleri ve bu eziyeti de cep telefonuyla kaydettikleri iddiasıyla yargılanan iki sanık hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme sanıkları, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Eziyet" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.
DHA'nın haberine göre, Silivrikapı surlarında yaşanan olay, 15 Ağustos 2015'te polis operasyonu sonrasında ortaya çıktı. Surlarda uyuşturucu madde satışı ve Suriyeli kişilere işkence yapıldığına yönelik ihbar üzerine Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Mekanı kullanan sanıklar 41 yaşındaki Suat Ş. ve 24 yaşındaki Hasret G. gözaltına alındı. Sanık Hasret G'ye ait cep telefonunda yapılan incelemede Suriyeli iki şahsa yönelik "Eziyet" ve "Cinsel saldırı" eylemlerinin gerçekleştirildiğine ilişkin cep telefonu kaydı ele geçirildi. Ancak işkence gören Suriyeli kişilerin kimlikleri tespit edilemedi. Sanıkların ifadelerinde Suriyeli şahıslardan birinin Abanur isimli kişi olduğu ileri sürüldü. Aynı olay nedeniyle gözaltına alınan yaşı küçük E.S. ile Suriyeli Dilaver adlı şüpheliler hakkındaki dosya, savcılık tarafından ayrıldı. Sanıklardan Suat Ş. ve görüntüyü cep telefonuna çeken sanık Hasret G. hakkında da dava açıldı.
EYLEM VE FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sanıklar Suat Ş., ve Hasret G., hakkındaki dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Ocak'ta karara bağlandı. Kararda, sanıklar Suat Ş., Hasret G'nin Suriyeli Dilaver ve yaşı küçük olan E.S. ile birlikte açık kimliği tespit edilemeyen Suriyeli Abanur'u sandalyeye zincirle bağlayıp ayaklarına plastik su borusuyla vurarak, yumruk ve tokat atarak darp ettikleri anlatıldı. Sanıkların mağdurun yalvarmasına rağmen eylemlerinin bir süre devam ettiği, diğer sanıklar döverken sanık Hasret G'nin olanları kaydettiği, "Sırtına vurun, çorabını çıkart ayağına ıslatarak vurun" dediği, böylece sanıkların eylem ve fikir birliği içinde hareket ederek "Eziyet" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işledikleri belirtildi.
KARARDA SAVUNMALARINA YER VERİLDİ
Karara göre sanıklardan Suat Ş. savunmasında, Suriyeli Abanur'un alıkonulması olayına katılmadığını ileri sürdü. Suat Ş., Suriyeli Abanur'un kızını sattığı, kızın annesinin isteği üzerine Abanur'a kızının yerini söyletmek maksadıyla diğer sanıklar tarafından sopayla ayaklarına vurduklarını söyledi. Sanık Hasret G. ise savunmasında, Suriyeli Abanur'un hem kızını, hem kendisini alıkoyduğunu, diğer sanık Suat Ş'nin kendisini bu şahsın elinden kurtardığını, kızın annesinin de kızın pazarlanmasını istemediğini, bu nedenle kızın yerini öğrenmek için diğer sanıklar tarafından Abanur'un sandalyeye bağlandığını, kendisinin bu olayı videoya aldığını söyledi.
6 YIL 8'ER AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR
Sanıklar Suat Ş. ve Hasret G. eylemi silahla ve birden fazla kişi ile gerçekleştirdikleri gerekçesiyle "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına; "Eziyet" suçundan ise 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Sanık Hasret G. hakkında "Eziyet" suçlamasıyla ilgili olarak sabıka kaydının olmaması, kişilik özellikleri dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.
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