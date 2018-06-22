İtalyan model Silvia Caruso sosyal medyayı sallıyor

İtalyan model Silvia Caruso, genç yaşına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Milano doğumlu olan Silvia Caruso'nun neredeyse dünyanın her ülkesinden hayranları bulunuyor