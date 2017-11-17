Sinan Akçıl-Otilia cilt bakımı yaptırdı

Cadde’nin haberine göre, bir güzellik merkezinde cilt bakımı yaptıran Sinan Akçıl-Otilia çifti, klinik çıkışı objektiflere yansıdı.



Görüntülenmeleriyle yollarını bir anda değiştirerek hızlı adımlarla bulundukları yerden ayrılan ikili, "Yarın bir ödül töreni gerçekleşecek orada bol bol konuşuruz arkadaşlar" diyerek, kendilerine yöneltilen soruları geçiştirdi.

Otilia

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