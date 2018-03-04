Mata Hari - GRETA GARBO Mata Hari 1931

Sahne adı Mata Hari olan Hollandalı dansçı Margaretha Zelie (1876-1917), I. Dünya Savaşı sırasında Almanlar hesabına casusluk yaptığı iddiasıyla Fransa’da kurşuna dizilmişti. Efsane casusu filmde dönemin sinema efsanesi Greta Garbo canlandırdı. Garbo, sinemanın ilk kadın casuslarından biri olarak filmde nefesleri kesmişti... Gösterime girdikten sonra sansürün hışmına uğrayacak erotik sahneleriyle dikkat çeken film, gişelerde de başarılı oldu.

Helen Tasker – JAMIE LEE CURTIS Gerçek Yalanlar (True Lies) 1994

Eşi Helen’a bilgisayar satıcısı olduğunu söyleyen Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) aslında gizli ajandır. Helen’in gerçek bir casusluk macerası için yanıp tutuşan tutku dolu bir kadın olduğunu fark edince ona bir fırsat sunar... Yönetmen James Cameron’un bir Fransız filminden uyarladığı “Gerçek Yalanlar”daki performansıyla Curtis, çağdaş kadın aksiyon kahramanlarının öncülerinden biri olmuş, Altın Küre kazanmıştı.

Ingrid Cortez – CARLA GUGINO Spy Kids 2001

Robert Rodriguez’in yazıp yönettiği filmde Gregorio (Antonio Banderas) ve Ingrid, dünyanın en iyileri arasında gösterilen iki ajandır. Parlak kariyerlerinin ardından emekli olup çocuklarını yetiştirmek isteyen çift, kendilerini bir anda yeniden tehlikenin orta yerinde bulurlar. Üstelik çocukları da işin içindedir... Serinin sonraki iki filminde de Ingrid’i canlandıran Gugino, filmin gizli yıldızı olarak üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor.

Giacinta ‘Jinx’ Johnson – HALLE BERRY Başka Gün Öl (Die Another Day) 2002

Amerikalı ajan Giacinta “Jinx” Johnson, Kuzey Koreli ajan Zao’yu takip ederken yolu “kraliçenin hizmetindeki” James Bond’la (Pierce Brosnan) kesişir... Halle Berry, filmdeki performansıyla gelmiş geçmiş en iyi Bond kızlarından biri olarak gösteriliyor. Özellikle Ursula Andress’in “Dr. No” (1962) filmindeki sahnesinden esinlenen denizden çıkma sahnesi akılda kalıcıdır.

Ajan 99 - ANNE HATHAWAY Akıllı Ol (Get Smart) 2008

Masa başında çalışan analist Maxwell Smart (Steve Carell), birçok ajanın kimliğinin deşifre olması üzerine yıllardır hayalini kurduğu gibi ajan olarak “saha”ya sürülür... Partneri ise Ajan 99’dur. Anne Hathaway, casus filmlerindeki alıştığımız klişelerin tersine döndüğü filmde narin, beceriksiz erkeğin yanındaki aksiyon kadınını canlandırıyor. Carell bizi güldürüp eğlendirirken o da kötüleri alt etmek için gerekenleri yapıyor.

Bridget von Hammersmark – DIANE KRUGER Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds) 2009

Son dönemde Fatih Akın’ın “Paramparça”sıyla dikkat çeken Kruger, Quentin Tarantino’nun, II. Dünya Savaşı filminde, müttefikler hesabına çalışan Alman sinema yıldızı Bridget von Hammersmark’ı canlandırdı. Filmde gerilimin doruğa çıktığı taverna sahnesinde Hammersmark, Alman subayı kılığındaki iki direnişçinin deşifre olmaması için elinden geleni yapar... Kruger, sahnedeki performansıyla filme damgasını vurur.

Evelyn Salt – ANGELINA JOLIE Salt 2010

Geçmişi başarılarla dolu CIA ajanı Evelyn Salt, gizli bir Rus casusu olduğu iddiasıyla suçlanır. İsmini temize çıkarmak için kaçar ve suçlamanın büyük bir komplonun parçası olduğunu keşfeder... Hikâye inandırıcılıktan uzak ama yönetmen Philip Noyce’nin derdi gerçekçilikten ziyade birbirinden iyi çekilmiş aksiyon sahnelerini peş peşe sıralamak. Angelina Jolie, “dünyayı kurtaran kadın” rollerine çok yakıştığını, ikonik bir aksiyon figürü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Valerie Plame – NAOMI WATTS Fair Game 2010

Seçkimizin en gerçekçi filmi. Kaldı ki, Valerie Plame de gerçek bir ajan... Plame’in kitabından esinlenen senaryo, Bush yönetiminin Irak’la savaşa girmesinin ardındaki gerçekleri ortaya koyuyor. Diplomat Joe Wilson’la evli olan Plame’de Naomi Watts, aksiyon starı imajıyla karşımıza gelmiyor. Eşinin Bush yönetimini eleştiren yazısının yayımlanmasının ardından, hükümet intikam amacıyla Plame’in kimliğini deşifre ediyor. Yakın tarihin karanlık sayfalarını açığa çıkaran biyografik bir gerilim...

Susan Cooper – MELISSA MCCARTHY Ajan (Spy) 2015

Susan Cooper, yıllarca arzularını bastırmış bir “masa başı ajanı”dır. O da “saha”ya inmeyi ve dünyayı kurtarmayı hayal eder. Ama fırsat eline geçtiğinde işler istediği gibi gitmez. Lüks otomobiller kullanan, şık giyinen, ileri teknoloji silahlara sahip, havalı bir ajan olmak isteyen Susan hayatın gerçeklikleriyle yüzleşse de oyuna uyum sağlamayı başarır. Melissa McCarthy’nin performansıyla öne çıkan, ajan filmleriyle ince ince dalga geçmeyi ihmal etmeyen bir aksiyon komedisi.

Lorraine Broughton – CHARLIZE THERON Sarışın Bomba (Atomic Blonde) 2017

1989’da Berlin Duvarı’nın yıkıldığı günlerde geçen film, bir casus listesi peşinde koşan ajanların öyküsünü anlatıyor. İstihbarat servislerinin yoldan çıktığı soğuk ve karanlık bir dünyayı resmeden filmde İngiliz ajan Lorraine, yakın dövüş tekniklerinde ustalaşmış bir casus olarak erkeklerin canına okuyor. Yönetmen David Leitch, dövüş sahnelerinde gerçekçi tarzıyla iddialı bir iş çıkarıyor.