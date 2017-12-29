Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü bitiren 25 yaşındaki Elif Sena Güçtaş, 2 yıl önce Erzurum’un Horasan İlçesi’nde göreve başladı. Öğrencilerine sadece okumayı, yazmayı değil hayatı da öğreten Elif Öğretmen, biri lösemi hastası, diğeri kan davası içerisinde büyüyen 2 öğrencisinin hikâyesini anlattığı “Gülüşün Dökülmesin Çocuk” adlı bir kitap yazdı. Öğretmen Güçtaş, 12 TL’den satışa çıkarılan kitaptan elde edeceği gelirin tamamını özellikle Doğu ve Güneydoğu’da zor şartlarda eğitim gören çocuklar için harcayacağını sosyal medyadan duyurdu.
KİTAP 2 AYDA TÜKENDİ
“Çalıkuşu”nun bu çağrısına Türkiye duyarsız kalmadı. Duyuru, sosyal projeler üreten dernek ve vakıflar, üniversite ve yüksekokullar aracılığıyla paylaşıldı. Yaklaşık 2 ay önce piyasaya çıkan kitap, kısa sürede tükendi. Kitap ve desteklerden elde edilen gelirle alınan hikâye ve boyama kitapları, kırtasiye malzemeleri ile giysiler, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.
Kitabın geliriyle aldıkları hikâye ve boyama kitapları, kırtasiye malzemeleri ve giysileri 400 okulda ihtiyaç sahibi çocuklara gönderdiklerini anlatan Giresunlu Elif Öğretmen, kitaba konu olan öğrencilerini unutamadığını söylüyor:
YEKTA VE TOPRAK
“Çocuklardan biri lösemi hastasıydı. Onun kitapta ismini ‘Yekta’ olarak kullandım. Sırf bu öğrencimin psikolojisini anlayabilmek için Erzurum Araştırma Hastanesinde Onkoloji Servisi’ne giderek doktorlardan, psikiyatrlardan yardım aldım. Gördüğü tedavi sonucu saçı dökülen bu öğrencimizden esinlenerek yazdığım kitabın ismini ‘Gülüşün Dökülmesin Çocuk’ koydum. ‘Toprak’ adını verdiğim diğer öğrencimin ise ailevi büyük sorunları vardı. Bu, kan davası içinde büyümüş bir öğrencimizdi. Babasını kan davasına kurban vermiş. Annesi şiddet gören, istismara uğrayan bir kadındı. Tüm olumsuzluklara rağmen bu 2 çocuğun okuma azimleri beni duygulandırdı ve küçük küçük notlar alarak başladığım bu yazmalardan sonra bu kitap ortaya çıktı.”
HASTA ÇOCUKLARA SÜPER MEKTUPLAR
Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Elif Öğretmen, şimdi de Erzurum Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören lösemi hastası çocukların yüzünü güldürmek için çalışıyor. Yurdun çeşitli yerlerinde eğitim gören öğrencilerden ‘Süper Kahramanlar’ adı altında lösemi hastası çocuklara mektup yazmalarını istediğini belirten Güçtaş, “Bize şu ana kadar 350’ye yakın mektup geldi. Kimi ‘Keloğlan’, kimi ‘Pamuk Prenses’, kimi ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adı altında bu çocuklara mektup yazdı. Örneğin ‘Ninja Kaplumbağası’ adı altında gelen bir mektupta, ‘Haydi kendine iyi bak. Bir an önce iyileş. Dünyayı birlikte kurtaralım’ gibi cümleler vardı. Bunları yılbaşında tedavi gören bu çocuklara dağıtacağız” diye konuştu.
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