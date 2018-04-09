‘Sinir eden’ hastalıktan kurtuldu

İzmir Bucalı 30 yaşındaki Ufuk Emniyetli, özellikle yaz aylarında büyük sıkıntı yaşatan yüz ve ellerindeki aşırı terlemeden geçirdiği ameliyatla kurtuldu.

KARDA KIŞTA BİLE TERLİYORSANIZ DİKKAT!

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre; 10 yıldır hastalıkla boğuşan Emniyetli, Suat Seren Göğüs Hastanesi’nde Doç. Dr. Ozan Usluer’e başvurdu. 1 saat süren ameliyatta koltuk altından 2 santimetre delik açılan Emniyetli’nin el ve yüz bölgesinde terlemeye neden olan sinirler etkisizleştirildi. Hayatını kâbusa çeviren rahatsızlığından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Emniyetli şöyle konuştu: “Her yaz büyük sıkıntı çekiyordum. İzmir’in sıcaklığını da düşündüğümüzde ne yaşadığımı tahmin edebilirsiniz. Arkadaşlarımla bir ortama girdiğimde ya da iş görüşmesi yaptığımda bile sürekli elimi ve yüzümü silmek zorunda kalmak beni çok zorlardı. Karşımdaki kişide de güven kaybına yol açıyordu.”

AŞIRI TERLEME İŞ VE OKUL HAYATINI ETKİLİYOR!